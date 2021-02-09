Son dakika haber... Altının gram fiyatı 421 liraya yükseldi
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Son dakika haber... Altının gram fiyatı 421 liraya yükseldi

09.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:52
Son dakika haber... Altının gram fiyatı 421 liraya yükseldi

Bir son dakika haberine göre Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 420,8 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 420,8 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 416,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 420,8 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 688 lira, Cumhuriyet altını da 2.811 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 1.842 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Bugün ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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