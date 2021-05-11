Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; "Şampiyonluk ateşini yaktık"
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Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; "Şampiyonluk ateşini yaktık"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haber: Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; "Şampiyonluk ateşini yaktık"Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başarılı futbolcuları Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Muhammed Şengezer, Emircan Altıntaş, Sedat Şahintürk ve İsmail Yüksek, iftarda mangal...

Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; "Şampiyonluk ateşini yaktık"

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başarılı futbolcuları Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Muhammed Şengezer, Emircan Altıntaş, Sedat Şahintürk ve İsmail Yüksek, iftarda mangal yakıp, şampiyonluğu kutladı. Oyunculardan Muhammed, "Şampiyonluk ateşini yaktık" derken, İnler de "Müthiş bir duygu. Yorulduk, mangallar yansın" ifadesini kullandı.

TFF 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Adana Demirspor, geçen pazar deplasmanda İzmir ekibi Menemenspor'u 4-1 mağlup etti. Ligi 70 puanla şampiyon olarak kapatan ve 26 yıllık özlemin ardından Süper Lig'e yükselen Adana Demirsporlu futbolcular Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Muhammed Şengezer, Emircan Altıntaş ve Sedat Şahintürk ve İsmail Yüksek, kentte kaburga etinden yaptığı 'boru kebabıyla' meşhur kebapçı Yaşar Aydın'ın misafiri oldu.

MANGALLARI YAKTILAR

Şampiyon futbolcular iftarda mangal yakıp, kebap pişirdi. Keyifli dakikalar geçiren Adana Demirsporlu oyuncular, kendi elleriyle yaptıkları kebaplarla oruçlarını açtı.

Mavi-lacivertli futbolculardan Muhammed Şengezer, "Şampiyonluk ateşini yaktık" derken, Gökhan İnler de "Müthiş bir duygu. Yorulduk, Adana yansın, mangallar yansın" ifadesini kullandı.

EMİRCAN ALTINTAŞ: HEDEF BİTMEZ

Emircan Altıntaş ise "Adana Demirspor'da şampiyonluk yaşamak çok farklı bir duyguymuş. Daim olsun inşallah. Hedef bitmez. Murat Sancak varsa hedef bitmez" diye konuştu.

Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'
Son dakika haberleri! SPOR Adana Demirsporlu futbolcular iftarda mangal yaktı; 'Şampiyonluk ateşini yaktık'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
Son dakika haberleri | TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta maçında deplasmanda Menemenspor'u 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.
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