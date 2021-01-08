Son dakika haber! 3 sporcunun öldüğü kazada sürücüye 7.5 yıl hapis
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Son dakika haber! 3 sporcunun öldüğü kazada sürücüye 7.5 yıl hapis

08.01.2021 14:44 | Son Güncelleme: 08.01.2021 14:47
Son dakika haber! 3 sporcunun öldüğü kazada sürücüye 7.5 yıl hapis

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'da 3 sporcunun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili davada sürücü Göktuğ Aldıkaçtı 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da 3 sporcunun hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili davada sürücü Göktuğ Aldıkaçtı 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 16 Nisan 2019 tarihinde saat 08.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. İstanbul Çengelköy Masterler Futbol Takımı sporcularını taşıyan Göktuğ Aldıkaçtı yönetimindeki 34 AFA 785 plakalı midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrilerek sürüklendi. Yol kenarındaki 'Antalya' tabelasına çarpan midibüs, kayalıklara çarparak durdu. Kazada Engin Karahisar, Muammer Özkaya, Gürkan Helvacıoğlu yaşamını yitirirken, sürücü Göktuğ Aldıkaçtı'nın da aralarında bulunduğu 3'ü ağır 17 kişi yaralandı. Aldıkaçtı tedavisinin ardından taburcu edilerek 17 Nisan günü tutuklandı. 9 Ağustos günü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'TAM KUSURLU' RAPORUSavcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı bugün sonuçlandırdı. Duruşmaya sadece sanık avukatları katıldı. Mahkeme savcısı, yaralıların şikayetçi olmaması nedeniyle 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan takipsizlik kararının verildiği iddianame doğrultusunda mütalaasını açıkladı.Savcı sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak kazaya sebebiyet verdiği ve 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları mütalaaya katılmadıklarını söyledi.Kazanın tek taraflı olduğunu hatırlatan sanık avukatları, "Müvekkilimiz kazanın meydana gelmemesi için elinden geleni yapmıştır. Olay yerindeki vatandaşların medyaya yaptıkları açıklamada da görüleceği üzere, kazanın olduğu yerde haftada en az bir kez kaza meydana gelmektedir. Müvekkilimiz aracın uçuruma yuvarlanıp daha vahim tablonun oluşmaması için aracı kayalıklara vurmuş ve kendisi de ağır yaralanmıştır. Buna rağmen yaralılara yardım etmek için çabalamıştır" dedi.

Mahkeme sanığı 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan önce 9 yıl hapse mahkum etti. Ardından cezada indirime giderek cezayı 7,5 yıla düşürdü. Mahkeme ayrıca sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulmasına karar verdi.


Son dakika haber! 3 sporcunun öldüğü kazada sürücüye 7.5 yıl hapis
Son dakika haber! 3 sporcunun öldüğü kazada sürücüye 7.5 yıl hapis
Son dakika haber! 3 sporcunun öldüğü kazada sürücüye 7.5 yıl hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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