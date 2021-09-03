Son dakika haber: 18 yaşındaki kadın boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü
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Son dakika haber: 18 yaşındaki kadın boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü

Son dakika haber: 18 yaşındaki kadın boksör ringde aldığı darbeler nedeniyle öldü
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Meksikalı boksör Jeanette Zacarias Zapata, Kanadalı Marie-Pier Houle'e teknik nakavtla kaybettiği maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Meksikalı boksör Jeanette Zacarias Zapata, Kanadalı Marie-Pier Houle'e teknik nakavtla kaybettiği maçtan 5 gün sonra hayatını kaybetti.

Kanada'nın Montreal kentinde yapılan "Uluslararası GVM Gala" isimli etkinlikteki kadınlar yarı orta sıklet boks karşılaşması ölümle sonuçlandı.

Daha önce 3 kez ringden mağlup ayrılan 18 yaşındaki Zacarias Zapata'nın çıktığı 6. müsabaka, son maçı oldu.

Meksikalı boksör, 4. raundun sonunda rakibinin art arda gelen yumruklarıyla devrildi. Karşılaşmayı teknik nakavtla kaybeden Zacarias Zapata, başına aldığı darbeler sebebiyle hastaneye götürüldü.

Suni olarak komaya sokulan Zacarias Zapata'nın ölüm haberini, boks organizatörü Yvon Michel duyurdu. Michel, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ailesinden Jeanette Zacarias Zapata'yı kaybettiğimiz haberini almanın, büyük üzüntüsü ve ızdırabı içindeyiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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