Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|32,74
|31,42
|4,20
|Ege Gübre
|214,00
|205,70
|4,04
|Gübre Fabrikaları
|64,45
|62,50
|3,12
|Vestel
|33,34
|32,38
|2,96
|Netaş Telekomünikasyon
|23,60
|23,04
|2,43
|Koza Madencilik
|17,74
|17,33
|2,37
|ASELSAN
|15,48
|15,15
|2,18
|Akiş GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Kervan Gıda
|16,67
|16,34
|2,02
|Bagfaş
|25,52
|25,10
|1,67
|Konya Çimento
|922,00
|908,40
|1,50
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,39
|1,37
|1,46
|Aksa
|16,93
|16,72
|1,26
|Esenboğa Elektrik
|29,40
|29,04
|1,24
|İndeks Bilgisayar
|7,27
|7,20
|0,97
|İpek Doğal Enerji
|14,60
|14,46
|0,97
|Hektaş
|9,75
|9,67
|0,83
|Borusan Mannesmann
|29,36
|29,14
|0,75
|Albaraka Türk
|1,63
|1,62
|0,62
|Çimsa
|23,64
|23,52
|0,51
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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