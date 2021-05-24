Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Son dakika haber... Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Fenerbahçe...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Fenerbahçe Futbol32,7431,424,20
Ege Gübre214,00205,704,04
Gübre Fabrikaları64,4562,503,12
Vestel33,3432,382,96
Netaş Telekomünikasyon23,6023,042,43
Koza Madencilik17,7417,332,37
ASELSAN15,4815,152,18
Akiş GMYO1,991,952,05
Kervan Gıda16,6716,342,02
Bagfaş25,5225,101,67
Konya Çimento922,00908,401,50
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,391,371,46
Aksa16,9316,721,26
Esenboğa Elektrik29,4029,041,24
İndeks Bilgisayar7,277,200,97
İpek Doğal Enerji14,6014,460,97
Hektaş9,759,670,83
Borusan Mannesmann29,3629,140,75
Albaraka Türk1,631,620,62
Çimsa23,6423,520,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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