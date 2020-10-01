Son dakika gündem: Zonguldak'ta otomobiliyle sürüklediği jandarma personelini yaralayan şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Zonguldak'ta otomobiliyle sürüklediği jandarma personelini yaralayan şüpheli yakalandı

01.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:02
Son dakika gündem: Zonguldak'ta otomobiliyle sürüklediği jandarma personelini yaralayan şüpheli yakalandı

Son dakika haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, otomobiliyle sürüklediği jandarma personelini yaralayan şüpheli yakalandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, otomobiliyle sürüklediği jandarma personelini yaralayan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Saltukova beldesi havaalanı kavşağında görevli jandarma trafik ekibi, dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan ve sahte ehliyetle araç kiraladığı tespit edilen M.G'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Şüpheli, jandarma personelinin kendisini araçtan indirmek için kapı kolunu tuttuğu sırada otomobili hareket ettirdi.

Bunun üzerine kısa süre yerde sürüklenen jandarma personeli yaralandı.

Diğer jandarma personelinin havaya 2 el ateş etmesine rağmen şüpheli otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Ekiplerce teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin kullandığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu.

Çalışmalar sonucunda M.G, ilçeye bağlı Kalafatlı köyünde gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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