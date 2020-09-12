Son dakika gündem: Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika gündem: Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun caneze törenine katılması Şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un naaşının getirilmesi Cenaze namazı kılınması, helallik alınması Şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un naaşının götürülmesi SAMSUN - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz...

12.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 12.09.2020 18:10

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun caneze törenine katılması

Şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un naaşının getirilmesi

Cenaze namazı kılınması, helallik alınması

Şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top'un naaşının götürülmesi SAMSUN - Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı.

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Son dakika gündem: Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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