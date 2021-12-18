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Son dakika gündem: Konya'da kaçak içki operasyonu

Son dakika gündem: Konya'da kaçak içki operasyonu
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Akşehir ilçesinde 75 litre kaçak içki ele geçirildi.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde 75 litre kaçak içki ele geçirildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak içki imal edenlere yönelik operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 75 litre kaçak içki ele geçirildi Z.C, R. K. ve M. G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan üç şüpheli ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

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