Son dakika gündem: Bodrum'da, yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu
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Son dakika gündem: Bodrum'da, yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Son dakika gündem: Bodrum'da, yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu
15.08.2020 03:05 | Son Güncelleme: 15.08.2020 03:08

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın  otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Çırkan Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki otlukalanda  alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın çevre sakinlerinin panik yaşamasına da neden olurken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1 hektar  otluk alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 


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Kaynak: DHA

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