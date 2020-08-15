Son dakika gündem: Bodrum'da, yerleşim yeri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın korkuttu Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında ilçeye bağlı Çırkan Mahallesi seyir tepesi mevkisindeki otlukalanda alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangın çevre sakinlerinin panik yaşamasına da neden olurken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, yaklaşık 1 hektar otluk alan zarar gördü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA