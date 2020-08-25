Son dakika gündem: BM: Pandemi turizmde 1,2 trilyon dolar gelir kaybı ve 120 milyon kişinin işsiz kalmasına neden...
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Son dakika gündem: BM: Pandemi turizmde 1,2 trilyon dolar gelir kaybı ve 120 milyon kişinin işsiz kalmasına neden...

Son dakika gelişmesine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) turizmde gelir kaybının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,2 trilyon dolara ulaşabileceğini vurgulayarak 120 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Son dakika gündem: BM: Pandemi turizmde 1,2 trilyon dolar gelir kaybı ve 120 milyon kişinin işsiz kalmasına neden...
25.08.2020 07:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 07:03

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) turizmde gelir kaybının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1,2 trilyon dolara ulaşabileceğini vurgulayarak 120 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüsün dünyanın en önemli ekonomik sektörlerinden biri olan turizme etkilerine ilişkin raporunu açıkladı.

Turizmin her 10 kişiden 1 kişiye istihdam sağladığına ancak salgının turizm sektörünü de vurduğuna dikkati çeken Guterres, "2020'nin ilk beş ayında uluslararası turist girişleri yarıdan fazla azaldı ve turizmden elde edilen ihracat gelirlerinde 320 milyar dolarlık bir kayıp yaşandı." dedi.

Turizmde gelir kaybının 1,2 trilyon dolara ulaşabileceği uyarısı yapan Guterres, "120 milyon kişi işini kaybetme riskiyle karşı karşıya." dedi.

Guterres, koronavirüs salgınının turizm sektöründe gelişmiş ekonomiler için büyük bir şok etkisi oluşturduğuna işaret etti. Salgının özellikle gelişmekte olan ve birçok küçük ada devleti ile Afrika ülkesi içinse acil durum yarattığını ifade etti.

Turizm gelirlerindeki düşüşe dikkati çeken Guterres, bunun aynı zamanda koruma altındaki alanlarda kaçak avlanma ve tahribatı artırdığı uyarısında da bulundu.

Guterres, turizm sektörünün yeniden inşasının güvenli ve geri kazanımın iklim hedefleriyle uyumlu olması gerektiğini belirtti. Turizm sektöründe teknoloji kullanımının en üst düzeye çıkarılması gerektiğini kaydeden Guterres, sürdürülebilirlik ve yeşil büyümenin teşvik edilmesinin önemine değindi.

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Kaynak: AA

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