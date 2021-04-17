Son dakika gündem: 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor
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Son dakika gündem: 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor

Son dakika gündem: 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) açılışının 101. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçelerde de yaşatılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin(TBMM) açılışının 101. Yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilçelerde de yaşatılıyor. Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası Döşemealtı, Kemer, Aksu, Serik'te vatandaşlara 23 Nisan coşkusu yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı salgın nedeniyle vatandaşların evlerinde en coşkulu şekilde kutlaması için mobil konserlerini sürdürüyor. Mobil etkinlik araçları, sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı'nın ardından Döşemealtı, Kemer, Beldibi, Göynük, Altınova, Aksu, Belek, Kadriye'de çocuklara 23 Nisan coşkusu yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası üstü açık mobil etkinlik otobüsleri ile mahalle mahalle dolaşarak marşlar ve şarkılar seslendirdi. Pandemi nedeniyle sanatlarını icra edemeyen yerel sanatçılar, yerel tiyatro sanatçıları, animasyon ekipleri de maskot gösterileri ve oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşattı. Çocuklara uçurtma ve bayrak hediye edildi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan mobil etkinlik aracı tüm ilçeleri dolaşmaya devam edecek. - ANTALYA

Son dakika gündem: 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor
Son dakika gündem: 23 Nisan coşkusu ilçelerde sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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