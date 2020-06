Son dakika güncel: Ablasını darbettiği iddiasıyla tartıştığı eniştesini öldürdü Son dakika haberi: DİYARBAKIR'da M.E. (19), aynı iş yerinde çalıştığı eniştesi İdris Elçiboğa (33) ile ablasını darbettiği iddiasıyla tartıştı.

DİYARBAKIR'da M.E. (19), aynı iş yerinde çalıştığı eniştesi İdris Elçiboğa (33) ile ablasını darbettiği iddiasıyla tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada Elçiboğa, M.E.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Sanayi Mahallesi 703'üncü sokakta bulunan bir hurdacıda meydana geldi. İddiaya göre Y.E., (29) eşi İdris Elçiboğa tarafından dün gece şiddete uğradı. Sabah evi terk ederek babasının evine giden Y.E., yaşadıklarını ailesine anlattı. Bunun üzerine kardeşi M.E., aynı işyerinde çalıştığı eniştesi Elçiboğa'nın yanına gitti. Enişte ile kayınbiraderi arasında çıkan tartışmada İdris Elçiboğa, M.E. tarafından bıçaklandı. M.E. olaydan sonra kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından, Dicle Üniversitesi Hastaneleri Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan İdris Elçiboğa yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatarak M.E. suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. İdris Elçiboğa'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, M.E.'nin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA