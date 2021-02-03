Son Dakika: Gramaj hilesi, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı
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Son Dakika: Gramaj hilesi, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı

03.02.2021 08:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 08:44
Son Dakika: Gramaj hilesi,

Son dakika: Gramaj hilesini, "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilecek.

Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" bendi eklendi.

PARA CEZASI KESİLECEK

Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

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