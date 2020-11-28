Son dakika golüne sinirlenip kırmızı kart gören Sumudica, sosyal medyada gündem oldu

Gaziantep FK, yediği son dakika golüyle Yeni Malatyaspor karşısında galibiyeti kaçırdı. Gol pozisyonunda hakemin verdiği karara sinirlenen ve kırmızı kart gören Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica'nın tavırları sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı futbolseverler, Sumudica'ya destek verirken bazısı ise eleştiride bulundu.

Son dakikada yenen gole sinirlenen Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, maça damgasını vurdu.

Karşılaşmanın 90+5. dakikasında Hafez'in sol kanattan yaptığı ortasına Semih Kaya kafayı vurdu, ardından altıpasta topu önünde bulan Topalli ağları havalandırdı. Gol pozisyonu VAR'da incelendi ve hakem Ali Palabıyık golü verdi. Yoğun itirazlar sonucunda Sumudica da 90+9'da kırmızı kart gördü.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Rumen teknik adamın sahayı terk ederken Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'na yönelik birşeyler söylemesi ve yaptığı hareketler dikkat çekti. Maç sonrası sosyal medyada Sumudica hakkında futbolseverler tarafından hem eleştirel hem de destekleyen yorumlar yapıldı. Kimisi Rumen teknik adamı haklı bulurken, kimisi de onu Türk futbolunun kötü adamı olarak nitelendirdi.