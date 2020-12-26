Son dakika! Germencik pazar yerleri ile yollarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı
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Son dakika! Germencik pazar yerleri ile yollarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

26.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:16
Son dakika! Germencik pazar yerleri ile yollarında dezenfeksiyon çalışması yapıldı

Bir son dakika haberine göre Aydın'ın Germencik ilçesinde pazar yerleri ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde pazar yerleri ve sokaklar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, AA muhabirine, ilçedeki vatandaşlara sağlıklı ortamda hizmet vermek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Öndeş, "Periyodik olarak çarşılarda, umuma açık olan yerlerde hijyene yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Belediye ekiplerinin, anonslarla maske, mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattığına dikkati çeken Öndeş, vatandaşların önlemler konusunda duyarlı olmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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