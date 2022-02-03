Son Dakika: Gedson Fernandes resmen Beşiktaş'ta! İşte sözleşmenin detayları

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i resmen renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın 6 milyon euro transfer bedeli ödeneceğini KAP'A bildirirken, sözleşmenin detayları da belli oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ KAP'A BİLDİRDİ

Gedson Fernandes'i 6 milyon euro'ya Benfica'dan kadrosuna katan Beşiktaş, Portekizli yıldızla 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların KAP'a yaptığı açıklamada, Fernandes'in bir sonraki satışından elde edilecek gelirin Beşiktaş ile Benfica arasında %50-%50 paylaşılacağı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

GEDSON FERNANDES İÇİN 6 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü'ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

1 TEMMUZ 2022 TARİHİNDE BEŞİKTAŞ'A KATILACAK

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır.

"ŞU AN RİZESPOR'UN OYUNCUSUYUM"

Gedson Fernandes sezonun geri kalanında kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyecek. Portekizli yıldız bugün düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunurken, "Beşiktaş hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an Rizespor'un oyuncusuyum. Bir süre sonra transferimle alakalı başka şeyler olacak. Ben buraya elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Her gün daha iyisini vermeye ve daha iyi bir oyuncu olmaya çalışacağım. Bireysel hedeflerden daha çok takımsal hedeflere bakıyorum. Gelecek planlarımla ilgili daha ilerisini, daha sonra düşüneceğim." ifadelerini kullanmıştı

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