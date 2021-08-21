Son Dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü

Son dakika: Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N'Sakala bir anda yerde kaldı ve ambulansla hastaneye götürüldü. 31 yaşındaki futbolcunun son durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.