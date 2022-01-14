Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı - Haberler Spor
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Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı

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Son dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı. İspanyol hocanın ilk açıklamasında, "Dört yıldızı kazanan ilk ve tek takım. Galatasaray'da büyük işler başaracağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da İspanyol hoca Domenec Torrent'in dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik adamla saat 19.05'te resmi sözleşme imzalandı.

Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı

Sarı kırmızılılar, Domenec Torrent'in yanı sıra yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

" Galatasaray'a hoş geldiniz.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı."

Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı

Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in ilk sözleri şöyle oldu:

" Galatasaray, çok büyük bir takım. Dört yıldızı kazanan ilk ve tek takım. Aynı zamanda Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takım. Ben bu takımla gerçekten büyük işler başaracağıma inanıyorum.

Herkes Galatasaray taraftarını biliyor, hem Türkiye'de hem dünyada. Ne kadar şevkle, kendilerini vererek desteklerini biliyorlar. Ben de bu takıma gerçekten bir fayda sağladıklarını düşünüyorum."

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