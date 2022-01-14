Son Dakika: Galatasaray, saat 19.05'te yeni teknik direktör Domenec Torrent ile resmi sözleşme imzaladı

Fatih Terim'le yolları ayıran Galatasaray'da İspanyol hoca Domenec Torrent'in dönemi resmen başladı. 59 yaşındaki teknik adamla saat 19.05'te resmi sözleşme imzalandı.

YARDIMCILARI DA İMZAYI ATTI

Sarı kırmızılılar, Domenec Torrent'in yanı sıra yardımcıları Jordi Guerrero ve Jordi Gris Vila ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"GALATASARAY'A HOŞ GELDİNİZ"

" Galatasaray'a hoş geldiniz.

Galatasaray Futbol A Takımı'nın yeni teknik direktörü Domènec Torrent ve yardımcıları Jordi Guerrero ile Jordi Gris Vila, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sözleşmelerini imzaladı."

Galatasaray'ın yeni hocası Torrent'in ilk sözleri şöyle oldu:

"BAŞARACAĞIMA İNANIYORUM"

" Galatasaray, çok büyük bir takım. Dört yıldızı kazanan ilk ve tek takım. Aynı zamanda Avrupa'da şampiyonluk kazanan tek takım. Ben bu takımla gerçekten büyük işler başaracağıma inanıyorum.

"DÜNYADA HERKES BİLİYOR"

Herkes Galatasaray taraftarını biliyor, hem Türkiye'de hem dünyada. Ne kadar şevkle, kendilerini vererek desteklerini biliyorlar. Ben de bu takıma gerçekten bir fayda sağladıklarını düşünüyorum."

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