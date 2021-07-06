Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
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Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Sarı-Kırmızılılar, Arda Turan ile yola devam ediyor. 34 yaşındaki kaptanla 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Arda, "Çok mutluyum. Geçen sene şampiyonluğu kaçırdık ama son ana kadar savaştık, önemli dersler çıkarttık. İlk gündeki gibi heyecanlıyım. İnşallah sonu şampiyonluk olur" diye konuştu.

Galatasaray'da Arda Turan ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı. Geçen sezon takımın en istikrarlı futbolcularından olan tecrübeli kaptanın 4 milyon TL olan kazancı da 8 milyon TL'ye yükseldi.

Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı

"HİZMET İÇİN BURADAYIZ"

Arda Turan imzanın ardından, "Bizim için burada imzalar önemli değil. Açıkçası çok mutluyum. Galatasaray'da bulunduğum her anın keyfini çıkartıp, kupalar kazanmak istiyorum. Sayın Başkanıma ve hocama teşekkür ediyorum. Beni bu armaya kavuşturdukları için. Çok heyecanlıyım ilk günde olduğu gibi. Sezon sonu şampiyonluk istiyoruz.

İyi dersler çıkarttık, şampiyonluğu kaybettik ama son ana kadar savaştık. Her kulvarda olduğu gibi başarıya adaydır Galatasaray. Elimizden geleni yapacağız. Nasıl daha iyisine ulaşırız diye çalışıyoruz. Hiç durmadan dersler çıkartacağız. Taraftarımıza en güzelini göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Galatasaray, kaptan Arda Turan'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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