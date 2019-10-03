Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in yüzde 60 payla ortak olduğu Yeni Elektrik Üretim A.Ş. konkordato ilan etti.

03.10.2019 11:01
Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi konkordato ilan etti

Unit - Ansaldo ortaklığı Yeni Elektrik Üretim AŞ konkordato ilan etti. Yeni Elektrik'in Gebze'de 850 megavatlık elektrik üretim santrali bulunuyor. Habertürk'te yer alan habere göre, Unit - Ansaldo ortaklığında Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal'ın şirketi Unit'in payı ise yüzde 60.

Konuya yakın kaynaklar bankalarla yapılan borç yapılandırma görüşmelerinin sonuçsuz kalmasıyla firmanın konkordato ilan ettiğini belirtti.

2007 YILINDA KURULMUŞTU

Yeni Elektrik, 2007 yılında kurulmuş ve 2008 yılında üretim lisansını alarak Kocaeli Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde üretim tesisi kurma hakkı kazanmıştı.

2013 YILINDA FAALİYETE GEÇMİŞTİ

Unit - Ansaldo ortaklığı olan şirketin 865 MW'e kurulu güçteki doğal gaz kombine çevrim santralinin inşaatı 2013 yılında tamamlanarak faaliyete geçmişti.

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YORUMLAR (18)

  • HAYDİ ABBAS:
    Marmara ereğlideki santralı yap işlet modeli ile çalışıyordu, 20-25 yıl davlete iyi fiyatla çaktılar zamanında.Onlara saysınlar.Yöneticilerine 15-20 tl maaş ödüyorlar, çoğu yöneticileride okumuş üniversite bitirmiş ama hayatın gerçeklerinden habersiz.Bizde bu sektördeyiz yıllardır.Genelde batıranlar yöneticilerin beceriksizliği.
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  • GÜLE GÜLE:
    çalan çalana bilalin oklarının parası nereden çıkacak adam 5 milyar dolar servet yaptı işidin petrolünü sattı ihalelere fesat yaptı, kamu gelirlerine ortak oldu ihale alıp devretti para akladı, belediyeleri haraca bağladı babası sen çal ben kanunla düzenlerim dedi, milli piyango sayısal loto v. s çekilişlerine fesat karıştırdı ülkenin anasını ağlattı işadamları batmış çokmu ülke battı
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  • YASİN ÖZ:
    hırsızlar paraları kaçırmak için konkordato çekiyorlar. . ne büyük devletiz hain okadar çokki . . . hala büyüyoruz
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  • PATOZ:
    A. Demek ki elektriği yeterince pahalı satamıyor ki, maliyeti kurtarmayıp zarar ediyor. B. Kazandığı parayı başka kanallara aktarıp zarar gösteriyor. C. Banka kredisi ile dönen bir şirket, paranın maliyeti yükselince zarar ediyor. D. Hepsi
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  • DİKKAT ET:
    Sen yakalanırsan seni daha fena öperler 7 kişiyle 0-7 fb
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  • YERSEN:
    Elektrik üretim şirketi yani müşterisi hazır devlet üretim maliyeti belli sattığı para belli müşteri sıkıntısı çekmeyen bi şirket nasıl iflas edebilir. sadece bu şirkette değil şirketlerin yüzde 90ı her sene zarar açıklıyor zarar eden bi adam niye iş yapar? göz göre göre vergiden kaçırıyorlar göz göre göre hırsızlık yapıyorlar
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  • M.B:
    3 tarafı su ile kaplı ülkemizde doğal gazla üretim nasıl zarar etmişler ki .
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  • YİGİTBEY:
    Arkadaşım bilmeden konuşuyorsun. 25 yIldır elktrik üretim sektöründe olan biri olarak diyorumki. son 5 yıldır tüm doğalgaz elektrik üretim santralleri elektrik tüketimi olmadığı ve yüksek gaz fiyatları sebebiyle zarar ediyor.
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