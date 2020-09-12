Son Dakika: Galatasaray, evinde Gaziantep'i 3-1 mağlup etti Son dakika: Galatasaray, sezonun ilk haftasında konuk ettiği Gaziantep'i üstün bir oyunla 3-1 mağlup etti. Mücadeleyi 2 gol, 1 asist ile tamamlayan Radamel Falcao, galibiyetin mimarı oldu.

Galatasaray, sezonun ilk maçında konuk ettiği Gaziantep FK karşısında adeta şov yaptı. Özellikle ilk yarıda üstün bir performans sergileyen sarı kırmızılılar, sahadan 3-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, biri penaltıdan olmak üzere 8. ve 40. dakikalarda iki kez rakip ağları havalandırdı. Sarı kırmızılıların diğer golü ise 28. dakikada Falcao'nun pasıyla topla buluşan Emre Kılınç'tan geldi.

Gaziantep ekibinin tek sayısını ise 53. dakikada Brezilyalı futbolcu Andre kaydetti.

CANLI ANLATIM

Dakika 1: Karşılaşma Bahattin Şimşek'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Galatasaray'da Feghouli'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmadan geri döndü. VAR incelemesinde Sofiane Feghouli'nin şutunun Kubilay Aktaş tarafından ceza sahasında eliyle kesildiği tespit edildi. Galatasaray penaltı kullanacak.

Dakika 8: Galatasaray, Falcao'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 14: Savunmadan seken topu bir anda ceza sahasında önünde bulan Belhanda'nın vuruşu kaleci Günay'da kaldı.

Dakika 15: Gaziantep FK'de Maxim'in ara pasına Andre hareketlenmek üzereyken kalesini zamanında terk eden Fatih tehlikeyi uzaklaştırdı.

Dakika 17: Güray'ın kullandığı serbest vuruşu kaleci Fatih kornere çeldi. Gaziantep FK sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

Dakika 28: Hızlı gelişen Galatasaray atağında Falcao'nun pasıyla topla buluşan Emre Kılınç, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-0'a taşıdı.

Dakika 31: Savunma arkasına sızan Djilobodji kaleciyle karşı karşıya kaldı, ceza yayı üzerinden yaptığı dokunuş ise direk dibinden dışarı çıktı.

Dakika 33: Belhanda'nın ara pasıyla savunma arkasına sızıp topla buluşan Feghouli'nin vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

Dakika 34: Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşuna kale önünde bomboş yükselen Luyindama kafayı vurdu, Günay kurtardı. Ardından Feghouli'nin gelişine vuruşunu bir kez daha Günay kurtarmayı başardı.

Dakika 40: Galatasaray, Falcao'nun attığı golle farkı 3'e çıkardı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 49: Galatasaray'da Arda rakibini şık bir çalımla sol kanatta geçti, ardından yaptığı ortasını savunmada Güray uzaklaştırdı.

Dakiks 53: Gaziantep FK, Andre'nin ceza sahası dışından attığı müthiş golle skoru 3-1'e getirdi.

Dakika 60: Savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Arda'nun vuruşu üstten dışarı çıktı.

Dakika 62: Omar'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ön direkte Falcao kafayı vurdu, kaleci Günay kurtardı.

Dakika 67: Gaziantep FK'de Cenk Şahin'in sağ kanattan yerden verdiği pasını ceza sahasında Andre kontrol edemedi.

Dakika 75: Galatasaray'da savunma arkasına sızan Babel'in ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut Djilobodji'den geri döndü.

Dakika 88: Galatasaray sol kanattan paslaşarak köşe vuruşu kullandı, ardından Taylan'ın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

Dakika 90+ 4: Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.