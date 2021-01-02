Son Dakika: Galatasaray, evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Son dakika: Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray konuk ettiği Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Düşük tempoda oynanan ve orta alan mücadelesi şeklinde geçen karşılaşma 0-0 sona erdi.

LİDERLİĞİ ALANYASPOR'A KAPTIRDI

Bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, puanını 30'a yükseltti ve liderliği Aytemiz Alanyaspor'a bıraktı. Antalyaspor ise haftayı 18 puanla kapattı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Abdulkadir Bitigen'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 5: Belhanda'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Saracchi ceza alanına girer girmez vurdu, top kalecide kaldı. Ancak pozisyonda yardımcı hakemin bayrağı havada.

Dakika 23: Donk, sağdan hareketlenen Linnes'i ceza alanında topla buluşturdu. Onun içeriye çevirdiği topu savunma kornere attı.

Dakika 29: Antalyaspor'da sol kanatta topla buluşan Amilton ceza alanını düşündü ancak gönderdiği top kaleci Okan'da kaldı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 50: Galatasaray'da rakibine sert giren Emre Kılınç, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Dakika 62: Hızlı gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz defansın arkasına atılan topa hareketlendi ancak Marcao son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Dakika 76: Sol kanattan Arda'nın içeriye çevirdiği topa Oğulcan yakın mesafeden ayak koydu, Boffin son anda topu çıkarmayı başardı.

Dakika 90: Mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi.