Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti

Son dakika: Süper Lig'in 15. haftası dev bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray, konuk olduğu Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğe yükseldi. Bu sonuçla bordo mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde ilk mağlubiyetini almış oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadeleyi sar kırmızılılar, rahat kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 44. dakikada Arda Turan ile 55. dakikada Oğulcan Çağlayan'dan geldi. Sarı kırmızılılar bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Abdullah Avcı yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Trabzonspor ise 20 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu mücadele hakem Halil Umut Meler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Galatasaray'da Feghouli'nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top az farkla üsten dışarı çıktı.

Dakika 10: Ani gelişen atakta Trabzonspor, Djaniny ile gole çok yaklaştı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny, topu dışarı gönderdi.

Dakika 22: Galatasaray'da topun başına geçen Emre sağ çaprazdan serbest vuruş kullandı. Onun ortasını Trabzonspor savunması kafayla havalardırdı. Devamında Oğulcan topu tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

Dakika 25: Trabzonspor soldan uzak mesafeden serbest vuruş kullandı. Vitor Hugo savunmadan ileri çıktı, kafayı vurdu ancak Okan izin vermedi.

Dakika 34: Trabzonspor etkili geldi. Ceza sahası içinde yaşanan karambolde üst üste gelen şutlar savunmadan döndü.

Dakika 44: Galatasaray, Arda Turan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray ilk yarının sonlarına doğru 1-0 öne geçti. Ceza alanı içinde Oğulcan'ın sağ çaprazdan vuruşu kaleciden döndü. Arda Turan topu tamamladı ve ağlarla buluşturdu.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 55: Galatasaray, Oğulcan'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Ömer Bayram uzun pasını savunma arkasındaki Oğulcan ile buluşturdu. Oğulcan, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi ancak önce ofsayt bayrağı kalktı ardından pozisyon VAR'da incelendi ve GOL geçerli sayıldı.

Dakika 66: Trabzonspor Afobe ile şansını denedi. Ceza sahasının dışından şutu auta çıktı.

Dakika 79: Trabzonspor, Nwakaeme ile kontra atağa çıktı ancak Galatasaray savunması çabuk yerleşti ve rakibine tehlike fırsatı vermedi.

Dakika 88: Galatasaray'da Falcao sağ kanattan ceza alanı içine topu sürdü. Devamında çalımını atıp pası geri çevirdi ancak top rakibinde kaldı.

Dakika 90+4: Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.