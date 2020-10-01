Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Rangers'a 2-1 yenildi

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Rangers'a 2-1 mağlup oldu ve gruplara kalma şansını yitirdi.

Galatasaray, Avrupa'ya erken veda etti. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a deplasmanda 2-1'lik sonuçla boyun eğdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmadı. İkinci yarıya iyi başlayan Rangers, önce 52. dakikada Scott Arfield'la ardından 59. dakikada James Tavernier ile skor üstünlüğünü ele geçirdi. Temsilcimiz 87. dakikada Marcao'nun golüyle umutlansa da geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-1'lik İskoç ekibinin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma şansını yitirmiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu mücadele Letonyalı hakem Andris Treimanis'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Sol kanattan Barisic'in ortasında Galatasaray ceza sahasında bir karambol yaşandı. Topu son olarak kaleci Fatih Uzaklaştırdı.

Dakika 5: Hızlı gelişen Rangers atağında sağ kanattan Tavernier'in ortasında Morelos topa kayarak dokunmak istedi. Ama yetişemedi. Seken topla buluşan Hagi'nin penaltı noktasına doğru çıkarttığı topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

Dakika 10: Sol kanattan Barisic'in kullandığı köşe vuruşunda Goldson arka direkte kafayı vurdu. Kaleye yönelen topu Luyindama kesti.

Dakika 14: Belhanda'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Rangers savunması topu uzaklaştırdı. Seken topa Taylan gelişine vurdu. Top çerçeveyi bulmadı.

Dakika 18: Sol kanattan Babel'in arka direğe yaptığı etkili ortada gerilerden gelen Feghouli topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

Dakika 19: Emre kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip ceza sahası ön çizgisine kadar sokulup topu sağına çıkarttı. Ferghouli gelişine bir vuruş yaptı. Ama top farklı şekilde üstten auta gitti.

Dakika 26: Luyindama'nın hatalı pasında araya giren Morelos ceza sahasına doğru hareketlendi. Hagi ile verkaç yapmak istedi. Taylan araya girip tehlikeyi önledi.

Dakika 30: Sol kanattan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda akra direğe süzülen topu savunma uzaklaştırmak istedi. Seken topla buluşan Feghouli'nin vuruşu Goldson'dan döndü. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonda topun elle oynandığını işaret ederek penaltı bekledi. Ama hakem oyunu devam ettirdi.

Dakika 34: Feghouli'nin sağ kanattan ortasında Falcao'dan önce araya giren Goldson topu uzaklaştırdı.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Kent'in sol kanattan ortasında Morelos kafayı vurdu. Fatih soluna iyi uzandı ve topu kontrol etti.

Dakika 52: Rangers Arfield'ın golüyle 1-0 öne geçti. Morelos'un pasıyla topla buluşan Hagi, tek pasla Arfield'ı gördü. Sağ çaprazdan czea sahasına sokulan Arfield, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu filelere gönderdi.

Dakika 59: Rangers, farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Barisic'in ortasında Omar'dan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 70: Sağ kanattan köşe vuruşunu Ömer kullandı. Rangers ceza sahasında yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

Dakika 76: Morelos'un pasıyla Kent savunma arkasına sarkmak istedi. Kaleci Fatih çıkıp topun kontrolünü sağladı.

Dakika 87: Galatasaray, Marcao ile skoru 2-1 yaptı. Sağ kanattan Ömer'in arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda Marcao kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi.

Dakika 90: Karşılaşma Rangers'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.