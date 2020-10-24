Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti

Son dakika: Galatasaray, Süper Lig'de 3 hafta aradan sonra galip geldi. Sarı kırmızılılar son 20 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Erzurumspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, BÜyükşehir Belediyespor Erzurumspor'a konuk oldu. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma sarı kırmızılıların üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Emre Kılınç ve 63. dakikada Falcao'dan geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 44. dakikada penaltıdan Arvydas Novikovas kaydetti.

Bu sonuçla ligde 3 maç sonra galibiyet yüzü gören sarı kırmızılılar puanını 10 yaparken, Erzurumspor haftayı 7 puanla tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Falcao'nun vuruşu direkten geri döndü.

Dakika 21: Emre Kılınç'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Farnolle kurtarmaya çalışsa da başaramadı ve top ağlarla buluştu.

Dakika 28: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza yayı üzerinden çektiği gelişine şutunu kaleci Farnolle kurtardı.

Dakika 37: Gomes'in ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Okan kornere çeldi.

Dakika 44: Erzurumspor, Arvydas Novikovas'ın penaltı golüyle skoru eşitledi: 1-1

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: İkinci yarı başladı.

Dakika 51: Saracchi'nin sol taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Falcao'nun kafa vuşunda top az farkla dışarı çıktı.

Dakika 63: Babel'in diyagonal pasını ceza sahasının sağ çaprazında çok iyi kontrol eden Falcao, dar açıdan olmasına rağmen uzak köşeye çok iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Dakika 73: Galatasaray'da Falcao, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Dakika 78: BB Erzurumspor'un sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Okan yumruklayarak uzaklaştırdı.

Dakika 90: Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.