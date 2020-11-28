Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti

Son dakika: Galatasaray, Senegalli golcüsü Mbaye Diagne'nin rakip ağları 3 kez havalandırıp yıldızlaştığı maçta Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti ve zirve yarışını sürdürdü. Rizespor'da Fernando Boldrin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk etti. Sarı kırmızılılar, üstün bir oyun sergilediği maçta rakibini mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın ilk golü 45. dakikada penaltıdan Mbaye Diagne kaydetti. Senegalli futbolcu, 52. ve 77. dakikada iki kez daha sahneye çıktı. Skoru belirleyen gol 86. dakikada Taylan'dan geldi ve sarı kırmızılılar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. 77. dakikada Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından puanını 20 yapan Galatasaray, maç fazlasıyla lider Alanyaspor ve takipçisi Fenerbahçe'yle puanlarını eşitledi. Rizespor ise 12 puanda kaldı. Gelecek hafta Galatasaray, Hatayspor'u konuk edecek. Çaykur Rİzespor ise Fatih Karagümrük karşısında 3 puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele hakem Atilla Karaoğlan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 3: Galatasaray'da Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Oğulcan'ın vuruşu üstten dışarı gitti.

Dakika 4: Emre Taşdemir'in sol kanattan yaptığı ortasını Diagne'den önce kaleci Gökhan çeldi.

Dakika 6: Galatasaray'da Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından çektiği şutunu kaleci Gökhan iki hamlede kontrol etti.

Dakika 11: Galatasaray'da birbirleriyle çarpışan Donk ve Samudio yerden kalkamadı. Maçın hakemi oyunu durdurdu.

Dakika 25: Galatasaray'ın geliştirdiği atakta top direkten döndü. Sol kanattan yapılan ortaya Oğulcan kafayı vurdu, şutu üst direkten döndü, ardından Diagne'nin şutunu kaleci Gökhan ayaklarıyla kurtardı.

Dakika 28: Bu defa Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunu önce Rizespor savunması uzaklaştırdı, ardından ceza sahası dışında topu önünde bulan Emre Taşdemir'in gelişine vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

Dakika 45: Galatasaray, Mbaye Diagne'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 45+6: Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Galatasaray, Diagne'nin attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Emre Akbaba'nın pasıyla altıpasta topla buluşan Diagne'nin vuruşu savunmaya da çarpıp ağları havalandırdı.

Dakika 77: Çaykur Rizespor'da Fernando Boldrin, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Pozisyonun sonrasında Galatasaray, Dİagne ile skoru 3-0 yaptı.

Dakika 87: Galatasaray, Taylan'ın ceza sahası dışından attığı golle farkı 4'e çıkardı: 0-4

Dakika 90: Mücadele, Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.