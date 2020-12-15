Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı
15.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:59
Son dakika: Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray, düşük tempoda oynanan karşılaşmada 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar, tek golle kazandı.
Düşük tempoda oynanan maçta Galatasaray'ın golünü 44. dakikada penaltıdan Younes Belhanda kaydetti.
Ev sahibi ekip bu sonuçla kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı. Darıca Gençlerbirliği ise 5. turda turnuvaya veda etti.