Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı

Son dakika: Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray, düşük tempoda oynanan karşılaşmada 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.