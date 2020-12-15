Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı

15.12.2020 22:52 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:59
Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı

Son dakika: Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan Galatasaray, düşük tempoda oynanan karşılaşmada 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Galatasaray ile Darıca Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı kırmızılılar, tek golle kazandı.

Düşük tempoda oynanan maçta Galatasaray'ın golünü 44. dakikada penaltıdan Younes Belhanda kaydetti.

Ev sahibi ekip bu sonuçla kupada son 16 takım arasına kalmayı başardı. Darıca Gençlerbirliği ise 5. turda turnuvaya veda etti.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Demet Akbağ Serdar Ortaç Birkan Sokullu
Spor Neymar Okan Buruk Erol Bulut Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya S 400 Ak Parti Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve kupada tur atladı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 22:59:03. #1.14#
title