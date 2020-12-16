Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

16.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:07

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Galatasaray'da son yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz gün Zİraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup edip adını bir üst tura yazdırmıştı.

DAHA ÖNCE DE 6 FUTBOLCU KORONAYA YAKALANMIŞTI

Galatasaray'da daha önce Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Christian Luyindama, Belhanda ve Ryan Babel'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola İrem Derici Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Burak Yılmaz Kylian Mbappe Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Çocuk Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 17:07:19. #1.15#
title