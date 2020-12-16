Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da son yapılan koronavirüs testlerinde 2 futbolcunun virüse yakalandığı ortaya çıktı.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (16 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılılar, geçtiğimiz gün Zİraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup edip adını bir üst tura yazdırmıştı.

DAHA ÖNCE DE 6 FUTBOLCU KORONAYA YAKALANMIŞTI

Galatasaray'da daha önce Arda Turan, Omar Elabdellaoui, Okan Kocuk, Christian Luyindama, Belhanda ve Ryan Babel'in koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.