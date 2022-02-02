Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas bombayı patlattı! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas bombayı patlattı! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas bombayı patlattı! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de kulübün transfer stratejisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Elmas, Gomis ve Pena dışında Eric Pulgar transferinin de bittiğini ifade etti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"ÜCRET ÖDEMEDİK"

"Transfer döneminde verilmesi gereken önemli kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 12 olacak. Luis Campos ve Domenec Torrent ile gece, gündüz toplantı yaptık. Galatasaray'ın ligde kabul edemeyeceği sıradayız. Katkı için takviyeler yapmak istiyoruz Pena'yı bedelsiz kiraladık. Herhangi bir ücret ödemedik. Pulgar'ı da yine bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık.

Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas bombayı patlattı! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da

PAS USTASI

Fiorentina'dan kiralanan Şilili orta hakkında yapılan yorumlar hayli iyi. 1.87'lik orta sahaya "Pas sanatçısı" diye sesleniyorlar. Galatasaray'daki kesici ve mücadeleci orta sahaların aksine Pulgar, çok farklı bir oyuncu.Şilili yıldız pas istasyonunun yöneticisi olacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title