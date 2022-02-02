Son dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas bombayı patlattı! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, GS TV'de kulübün transfer stratejisiyle ilgili açıklamalar yaptı. Elmas, Gomis ve Pena dışında Eric Pulgar transferinin de bittiğini ifade etti.

İşte Burak Elmas'ın açıklamaları:

"ÜCRET ÖDEMEDİK"

"Transfer döneminde verilmesi gereken önemli kararlar oluyor. Mevcut bir yabancı hakkı var. Seneye 12 olacak. Luis Campos ve Domenec Torrent ile gece, gündüz toplantı yaptık. Galatasaray'ın ligde kabul edemeyeceği sıradayız. Katkı için takviyeler yapmak istiyoruz Pena'yı bedelsiz kiraladık. Herhangi bir ücret ödemedik. Pulgar'ı da yine bedelsiz olarak sezon sonuna kadar kiraladık.

PAS USTASI

Fiorentina'dan kiralanan Şilili orta hakkında yapılan yorumlar hayli iyi. 1.87'lik orta sahaya "Pas sanatçısı" diye sesleniyorlar. Galatasaray'daki kesici ve mücadeleci orta sahaların aksine Pulgar, çok farklı bir oyuncu.Şilili yıldız pas istasyonunun yöneticisi olacak.