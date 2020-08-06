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Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu

Son dakika: Galatasaray, Arda Turan ile 4 milyon TL karşılığında 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Arda Turan'ın maç başı 150 bin TL alacağı iddiaları da KAP açıklamasıyla yalanlanmış oldu.

06.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:38

Galatasaray Kulübü, Arda Turan ile anlaşmaya varıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, sarı kırmızılı kulüp Arda Turan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, oyuncuya ilk yıl için 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeyecek. Deneyimli futbolcunun Avrupa Ligi ve Süper Lig maçlarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde ise sözleşmesi bir sezon uzayacak ve bu sezon için de Arda Turan'a 5 milyon TL sabit transfer ücreti ödenecek.

Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu Arda Turan ile 2020-2021 sezonu için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma gereği Şirketimiz futbolcuya net 4.000.000 TL tutarında sabit transfer ücreti ödeyecektir.

Buna ek olarak, 2020-2021 sezonu içerisinde futbolcu, A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde, futbolcunun sözleşmesi bir sezon için uzayacaktır. Bu durumda futbolcuya 2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti ödenecektir."

MAÇ BAŞI 150 BİN TL ALACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Öte yandan, 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'ın maç başı 150 bin TL alacağı iddia ediliyordu. Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama ile söz konusu iddialar da yalanlanmış oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu
Haber Yorumları (13)
CANIM MEMLEKETİM: YAZIK HEPİMİZE BÖYLE BİR DÜNYADA MİLYON KAZANAN Bİ KATKISI OLMAYAN İNSANLARIN KRİTİĞİNİ YAPIYORUZ . BİZE MÜSTEHAK . DEĞER VERMYEİN İZLEMEYİN AMA AVAM NASIL YÖNETİLİR Kİ , BU CAHİLLER NASIL YÖNLENİDİRLEBİLR Kİ
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NE DEMELİ: İnsan iş ve aş derdinde, aldığı para hakkının yerısı değilken, yılda 4 milyon kazanmak, ne denir bilemedim. İnşallah aldığı parayı hak ederde bizlerde onu seyrederken bazı ertlerimizden, kederlerimizden uzaklaşırız.
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EMEKLI GAZETECI: YUVANA HOS GELDIN. . . . . . . YA VEZIR OLUR iz BIRAKIRSIN Ya REZIL OLUR UNUTULURSUN. . .
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