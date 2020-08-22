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Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti

Son dakika: Derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit ederek, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e revize etti.

22.08.2020 00:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 00:39

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin BB- seviyesindeki kredi notunu teyit etti, görünümünü "Durağan"dan "Negatif"e çekti. Foreks anketinde beklenti, görünüm ve notun değişmeyeceği yönündeydi. Ancak karar farklı çıktı.

FITCH, GEÇEN YIL TÜRKİYE'NİN GÖRÜNÜMÜ DURAĞAN'A YÜKSELMİŞTİ

Fitch,3 Mayıs 2019'da Türkiye için yaptığı değerlendirmede kredi notunu BB, görünümü Negatif olarak teyit etmişti. Kuruluş, 12 Temmuz'da ise kredi notunu BB-'ye düşürmüştü.

1 Kasım'da ise 'Negatif' olan görünüm 'Durağan'a yükseltilirken, kredi notu 'BB-' olarak korunmuştu. Fitch bu kararla 7 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye'ye dair bir iyileştirmede bulunmuştu. Kuruluş, iyileştirmeye gerekçe olarak aşağı yönlü risklerde rahatlama olduğunu faizlerin indirilmesine rağmen TL'nin değerlenmesi ve ABD'nin yaptırımları rafa kaldırmasını göstermişti.

DİĞER KREDİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ TÜRKİYE NOTLARI

Diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarında Türkiye'nin not ve görünüm durumu şöyle; Moody's: Kredi notu B1 ve görünüm negatif,Standard & Poor's: Kredi notu B ve görünüm "durağan."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Haber Yorumları (13)
VATANDAS: ya biz kendimize kredi notu veriyoruz en yükseginden hemde
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AREF: normaldegıl mı gaz haberı ve acıklamasından sonraanca notvermekle gecıstırebıleceklerını sanıyolar ama elbet Allah buyuktur :D
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KEREM: Çok ilginç , Doğalgaz dan haberleri yok sanırım, Dış güçler ??
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