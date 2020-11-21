Son dakika! Fındık hasadında çocuk işçiliğin kaldırılması hedefleniyor
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Son dakika! Fındık hasadında çocuk işçiliğin kaldırılması hedefleniyor

21.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 21.11.2020 10:45
Son dakika! Fındık hasadında çocuk işçiliğin kaldırılması hedefleniyor

Son dakika haberler: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Ferrero, Trabzon, Zonguldak ve Şanlıurfa'da özellikle fındık tedarik sektöründe çalışan çocukların kurtarılması ve çalışmalarının önüne geçilmesi için bir proje başlattıklarını açıkladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Ferrero, Trabzon, Zonguldak ve Şanlıurfa'da özellikle fındık tedarik sektöründe çalışan çocukların kurtarılması ve çalışmalarının önüne geçilmesi için bir proje başlattıklarını açıkladı. 4 milyon dolarlık destekle hayata geçirilen projeyle, fındık hasadında çocuk işçiliğin kaldırılması hedefleniyor.

Dünya Çocuk Günü ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu yıl dönümü kutlanıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Ferrero, kamu-özel sektör ortaklığı kapsamımda, çocuk işçiliğin kaldırılması için yeni bir proje başlattı.

Proje, başta fındık tedarik zinciri olmak üzere çocuk işçiliğini ele almak ve öğrenme fırsatlarını arttırmak amacıyla, üçlü yapı ortakları (hükümet, işçi ve işveren örgütleri) ile iş birliği halinde uygulanacak. Projenin nihai hedefinin, ulusal ve yerel paydaşların, çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması için gerekli eylemleri uygulama kapasitelerini geliştirmek olarak açıklandı.

"KÜRESEL ETKİ YARATACAK"

Proje hakkında bilgi veren ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, bu ortaklık sayesinde halen devam eden müdahaleyi genişleteceklerini ve Türkiye'deki tüm fındık sahalarını kapsayacaklarını ifade etti ve şunları söyledi:

"Proje, özel sektörden dünya çapında bir aktör olan Ferrero ile ILO'nun ortaklığına somut bir örnek olacak, hem en iyi uygulamaları Türkiye'de uygulayacak hem de küresel etki yaratacak bilgi ve dersler üretecek. Proje ayrıca, mevsimlik fındık hasadı yaşanan bölgelerde çocuk işçiliğini sona erdirmek için doğrudan müdahaleler için mekanizmalar kurmayı ve yaygınlaştırmayı, bir yandan da halkın, ulusal ve yerel paydaşların, tedarik zinciri aktörlerinin çocuk işçiliğini ortadan kaldırmanın önemi hakkında farkındalıklarını artırmayı amaçlıyor."

HEDEFE YÖNELİK GİRİŞECEĞİMİZ EYLEMLERİ DESTEKLİYOR

Ferrero Satınalma Başkanı ve Fındık Şirketi Sorumlusu Marco Gonçalves ise, "Ferrero, çocuk işçiliğinin ele alınmasında ortaklık yaklaşımının değerini ve önemini biliyor. ILO, Birleşmiş Milletler'in ihtisas kuruluşu olarak, bu işe etkin biçimde nasıl dahil olunacağına ilişkin uzmanlık ve deneyime sahip. Proje, ILO-Caobisco kamu-özel sektör ortaklığına aktif bir şekilde katılmamız yoluyla 2013 yılından bu yana kaydedilen başarıların üzerine inşa ediyor ve önümüzdeki yıllarda herkes için değer yaratan bir fındık sektöründe itici güç olma hedefimize yönelik olarak girişeceğimiz eylemleri destekliyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUKLARIN YÜZDE 4.4'Ü EKONOMİK FAALİYETLERE KATILIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı Çocuk İşgücü Araştırması'na göre, 5 ila 17 yaşlarında 720 bin çocuk veya diğer bir deyişle, Türkiye'de toplam çocuk sayısının yüzde 4,4'ü, ekonomik faaliyetlere katılıyor. Bu çocukların yüzde 30,8'i tarım sektöründe ekonomik faaliyetlere katılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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