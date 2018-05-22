Son Dakika! Filistin, İsrail'in Suçlarını Uluslararası Ceza Mahkemesine Taşıdı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail'in katliamları ile ilgili dosyayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) teslim etti.

SORUŞTURMA İSTENDİ

Malki, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne başvurarak İsrail'in gayrimeşru yerleşimlerinin soruşturulmasını istedi.

Bu başvuru, İsrail'in işlediği diğer suçların soruşturulmasını da beraberinde getirebilir.

AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ KUDÜS'E TAŞININCA OLAYLAR BAŞLADI

Filistin ile İsrail arasında yıllardır süregelen olaylar son dönemde ABD'nin Başkan Donald Trump'ın kararıyla Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşıması ile arttı.

62 KİŞİ ÖLDÜRDÜLER

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu şehit edilen Filistinlilerin sayısı 62 oldu. Yaralı sayısı ise 2 bin 800'e yükseldi.

'ÜLKENE DÖN' DENİLDİ

İsrail'in Gazze'deki katliamı sonrası, İsrail'in Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçisi Eitan Naeh'den ülkesine dönmesi istendi.