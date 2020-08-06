Son dakika... Filip Novak: "Büyük bir aileye katıldım" Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Filip Novak, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum" dedi.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak'ı transfer etti. Novak, sarı-lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalarken, transferi ile alakalı açıklamalarda bulundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Çek futbolcu, "Büyük bir aileye katıldım. Fenerbahçe camiası, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'na teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'de çok büyük beklentilerim var. Sezonun başlaması için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA