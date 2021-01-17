Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi
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Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

17.01.2021 18:39 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:44
Son Dakika: Fenerbahçe, Mesut Özil'i KAP'a bildirdi

Son dakika: Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığı Mesut Özil, transferine dair ilk kez konuştu. Sarı-lacivertlilere geldiği için çok mutlu olduğunu belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu" ifadelerini kullandı. F.Bahçe ayrıca, Mesut'la görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

Mesut Özil'in NTV'ye yaptığı açıklamalar şöyle;

Bu gece Fenerbahçe için İstanbul'dayım inşallah. Çok heyecanlıyım. Zaten konuşmalarımda da Fenerbahçeli olduğumu söylemiştim. Fenerbahçe'me geldiğim için çok mutluyum. Allah'a şükür bu transfer oldu. Çok mutluyum, heyecanlıyım. Fenerbahçeli olarak o formayı giymeyi Allah nasip etti. Gururla taşıyacağım"

Bayadır maç oynamıyorum. Fizik olarak fitim. Bir sorun yok. Bu akşam ailemle İstanbul'a geleceğim. Uçuş saati tam belli değil. Akşam üstü orada olurum. Tam bilmiyorum, burası 3 saat önde galiba. Ben sürekli olarak takımla antrenman yaptım. Son dönemde ülke dışına çıktığım için izolasyon nedeniyle birkaç antrenman kaçırdım.

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