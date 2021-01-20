Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
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Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu

20.01.2021 12:57 | Son Güncelleme: 20.01.2021 14:16

Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihini belirledi. İki ezeli rakip 6 Şubat Cumartesi günü Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadından kozlarını paylaşacak.

Bu sene kıyasıya bir çekişmenin yaşandığı Süper Lig'de ilk yarının son haftalarına girilirken, ligin ikinci yarısında oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de tarihi belli oldu.

Buna göre Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı maç 6 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.

İLK MAÇ 0-0 BERABERE BİTTİ

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray'ın sahasında oynanan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

MESUT ÖZİL GALATASARAY DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin Arsenal'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Mesut Özil'in derbide oynayıp oynamayacağı taraftarların merak ettiği konulardan biri oldu. Yaklaşık olarak 1 yıldır Son maçına 7 Mart 2020 tarihinde çıkan Özil'in sıkı bir çalışma programıyla ikinci yarıya hazırlanması bekleniyor. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmazsa Özil derbide sahada olacak.

BEŞİKTAŞ -TRABZONSPOR DERBİSİ 31 OCAK'TA

Öte yandan açıklanan 8 haftalık programa göre Beşiktaş ile Trabzonspor 31 Ocak'ta karşılaşacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 28 ŞUBAT'TA

Trabzon'un ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçın tarihi ise 28 Şubat oldu.

Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 8 haftasındaki maç programları şu şekilde:


Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Son Dakika! Futbolseverlerin dört gözle beklediği Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin günü belli oldu
Haber Yorumları (20)
FUKARA: Bizim hayat mücadelesi değme derbiye taş çıkarır. Hey yavrum hey derbiymiş...
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OKUYAN ADAM HOLLANDA: Özil büyük futbolcu İnşaAllah Türk futboluna faydalı olur
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NEDİM: BUNLARDA İNSAN FUTBOLCULARI PERT EDECEKLER 3 GÜNDE 1 MAÇ, KÜME DÜŞMEYİ KALDIRDINIZ , ANASINI AĞLATIYONUYZ ŞİMDİ FUTBOLCULARIN
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