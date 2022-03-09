Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı - Haberler

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Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Son dakika: 13 hakeme düdük astırılmasının ardından Türk futbolunda kıyamet koptu. Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı. Kalkavan, 13 hakem arasında yer almıyordu.

Fenerbahçe-Trabzonspro maçında VAR'da görev yapan Mete Kalkavan hakemligi bırakma kararı aldı. NTV Spor'un haberine göre; Tecrübeli hakem kararını Merkez Hakem Kurulu'na iletti.

Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

LİSTEDE YER ALIYORDU

Mete Kalkavan, MHK'nın dün açıkladığı listede Süper Lig'de sezonun kalanın devam etmesi kararlaştırılan hakemlerin arasında yer alıyordu

Yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak.

Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

FENERBAHÇE MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda Zorbay Küçük'ü VAR'a Mete Kalkavan çağırmıştı. Bu karar yüzünden Mete Kalkavan ismi Trabzonspor maçı oynandığı günden beri kamuoyunu işgal etti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mete Kalkavan, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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