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Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi

Son dakika: Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir isimle sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, sezonun kalan 8 haftalık bölümünde takımı Tahir Karapınar'a emanet etti. Tecrübeli futbol adamı 8 haftalık Süper Lig sezonu sona erdiğinde, futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görev yapacak.

09.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 09.06.2020 14:37

Fenerbahçe, Tahir Karapınar'ın 2019/20 sezonunun kalan bölümünde takımın yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertliler Tahir Karapınar'ın ayrıca, futbol akademi altyapı koordinatörü görevine getirildiğini ve tecrübeli futbol adamının bu görevine, sezonun sona ermesiyle başlayacağını ifade etti.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Tahir Karapınar, yeniden yapılandırılmakta olan Fenerbahçe Futbol Altyapı organizasyonumuzda futbol akademi altyapı koordinatörü olarak göreve getirilmiştir.

Altyapımızda göreve başlayan Karapınar, kariyerinde Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar antrenörlüğü ve teknik sorumluluğu, Milli takım Ege ve Akdeniz bölge sorumluluğu görevlerinde bulunmuştur.

Bununla birlikte, Tahir Karapınar 2019-20 sezonunun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacak, sezonun tamamlanmasının ardından altyapıdaki görevine resmi olarak başlayacaktır.

Tahir Karapınar'a camiamıza hoş geldin diyor; kendisine başarılar diliyoruz.

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi

TAHİR KARAPINAR KİMDİR?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967'de İzmir'de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir'de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

2004 yılında efsane olduğu Altay'da antrenörlük hayatına başlayan Karapınar, İzmir ekibinde 2009 yılına kadar çeşitli kategorilerde görev aldı.

2011 yılında Gaziantepspor'un başına geçen 53 yaşındaki teknik adam, 2013 ve 2014 yıllarında Manisaspor'da, 2017 yılında ise Konyaspor'da görev aldı.

ZEKİ MURAT GÖLE İLE LİSANSSIZ ANTRENÖR HAKKI KULLANILMIŞTI

Koronavirüs süreci öncesinde "Pro lisanssız teknik direktör ile en fazla 2 maça çıkılır" hakkını kulüp antrenörlerinden Murat Zeki Göle ile kullanan sarı-lacivertliler, 12 Haziran'da başlayacak lige pro lisansa sahip bir teknik adamla çıkmak zorunda.

Kulübün bünyesinde altyapı koordinatörü olarak çalışan Serdar Dayat'ın pro lisansı bulunuyor fakat bu durum, Yanal ayrıldıktan sonra tercih edilmemiş ve ardından koronavirüs süreci başladığı için teknik direktör konusu askıda kalmıştı.

Son Dakika: Fenerbahçe teknik direktörlük görevine, sezon sonuna kadar Tahir Karapınar'ı getirdi

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