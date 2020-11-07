Son Dakika: Fenerbahçe, sahasında Konyaspor'a 2-0 yenildi

Son dakika: Fenerbahçe, konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Sezonun ilk yenilgisini alan sarı lacivertlilerin 4 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu. Fenerbahçeli Pelkas'ın ilk yarıda attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Konyaspor kazandı.

Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren goller 68. dakikada Jevtovic ile 77. dakikada Artem Kravets'ten geldi. Sarı lacivertlilerin 31. dakikada Dimitris Pelkas ile attığı gol, VAR incelemesi sonrası Valencia'nın gelişen pozisyonda topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonuçla sezonun ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, 17 puanda kaldı. Ayrıca, ev sahibi ekibin ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisi de son bulmuş oldu. 4 maç sonra ligde galibiyetle tanışan konyaspor ise puanını 9 yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Ali Şansalan'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 9: Düşük tempoda oynanan karşılaşma orta alan mücadelesi şeklinde geçiyor.

Dakika 13: Fenerbahçe'de Gökhan sağ kanattan son çizgiye inip içeri topu çevirdi ama öncesinde top auta çıkmıştı.

Dakika 27: Konyaspor'un hızlı gelişen atağında Fenerbahçe'nin kalecisi Altay, gole izin vermedi. Savunma arkasına sızan Milosevic'in aşırtma vuruşunu kaleci Altay kurtarmayı başardı.

Dakika 31: Fenerbahçe, Pelkas'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak VAR incelemesinde Valencia'nın gol öncesinde topu eliyle kontrol ettiği tespit edildi.

Dakika 38: Fenerbahçe'de Ozan'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Thiam kafayı vurdu, şutu kaleci Sehic'in kucağında kaldı.

Dakika 42: Fenerbahçe'de Gökhan'ın sağ kanattan kullandığı uzun taç atışını Konyaspor savunması uzaklaştırdı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 51: Konyaspor'da Skubic'in sağ kanattan yaptığı ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı. Ardından ceza sahası dışında topla buluşan Milosevic'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

Dakika 58: Valencia'nın sağ kanattan içeri yerden çevirdiği topa altıpastan Perotti gelişine vurdu, araya giren savunma tehlikeyi önledi.

Dakika 60: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Samatta'nın sert şutunda kaleci gole izin vermedi.

Dakika 68: Konyaspor, Jevtovic'in muhteşem golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan yapılan ortayı ceza sahasının sağında Caner'in üzerinden yükselip içeri indiren Shengelia'nın pasına gelişine harika bir vole vuruşu yapan Jevtovic'in şutu kaleci Altay'ın kapattığı köşeden ağlarla buluştu.

Dakika 78: Konyaspor, Kravets'in golüyle skoru 2-0'a getirdi. Savunma arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Kravets, ceza sahasının solunda topla buluştu, vuruşu ağları havalandırdı.

Dakika 90: Karşılaşma Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.