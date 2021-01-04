Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti

Son dakika: Fenerbahçe konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti ve haftayı lider Aytemiz Alanyaspor'un 2 puan gerisinde 4. sırada tamamladı. Karşılaşmada attığı 2 golle yıldızlaşan Thiam, galibiyetin mimarı oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler farklı kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 14. ve 45. dakikada Mame Thiam ve 87. dakikada Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Bu goller aynı zamanda Thiam'ın Süper Lig kariyerindeki ilk golleri olarak kayıtlata geçti.

Sarı lacivertliler, bu galibiyetle puanını 29 yaptı ve haftayı lider Aytemiz Alanyaspor'un 2 puan gerisinde 4. sırada tamamladı. Ligde 7. mağlubiyetini alan Kasımpaşa ise 19 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu karşılaşma hakem Halis Özkahya'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 7: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağ taraftan gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Samatta, topu dışarı gönderdi.

Dakika 14: Fenerbahçe, Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mert'in sol kanattan içeriye çevirdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam'ın önünde kaldı. Golcü futbolcu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi.

Dakika 21: Mert Hakan'ın kısa düşen pasında Hodzic araya girdi, boş pozisyondaki Alan'ı gördü ancak onun vuruşu kötü top auta gitti.

Dakika 26: Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl ceza alanı sol çaprazında topla buluştu, vuruşunda köşeye giden topu Altay çıkardı.

Dakika 35: Mert Hakan'ın ceza alanı içine yükselttiği topa sağ arka direkte Valencia gelişine vurdu, top ağlara gitti ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

Dakika 45: Fenerbahçe Thiam'ın golü ile skoru 2-0 yaptı. Pelkas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, sağ çaprazdan vuruşunda Ramazan'ı mağlup etmeyi başardı.

Dakika 45+2: Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Kasımpaşa Varga'yla sol kanattan geldi, ortadaki Tirpan'ı gördü, onun vuruşunda top savunmaya çarparak kornere gitti.

Dakika 59: Fenerbahçe Pelkas'la hızlı geldi, sağ kanattaki Thiam'ı gördü onun çevirdiği topa Sinan gelişine vurdu ancak top Ramazan'da kaldı.

Dakika 68: Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Valencia içerideki Pelkas'ı gördü, onun vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.

Dakika 87: Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 3'e çıkardı.

Dakika 90+4: Mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.