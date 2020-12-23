Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i geriden gelerek 4-1 yendi
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Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i geriden gelerek 4-1 yendi

23.12.2020 20:54 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:07

Son dakika: Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Başakşehir'i geriden gelerek 4-1 mağlup etti. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan turuncu lacivertlilerde teknik direktör Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk etti. 3 kırmızı kartın çıktığı maçı sarı lacivertliler, kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri, 45. dakikada Nazım Sangare, 60. dakikada Tisserand, 85. dakikada Luiz Gustavo ve 89. dakikada Mert Hakan kaydetti. Başakşehir'in tek sayısı ise 6. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi.

Turuncu lacivertlilerde 70. dakikada Rafael ile 73. dakikada İrfan Can Kahveci ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Rafael'in pozisyonuna tepki gösteren teknik direktör Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla 2 hafta aradan sonra kazanan Fenerbahçe, puanını 26 yaptı. Medipol Başakşehir ise 15 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu mücadele hakem Bahattin Şimşek'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 6: Başakşehir, Mahmut Tekdemir'in golüyle 1-0 öne geçti. Başakşehir Deniz Türüç ile frikik kullandı. Onun soldan ortasında top önce Skrtel'in vuruşunda direkten döndü ardından Mahmut Tekdemir'in dokunuşunda top ağlarla buluştu.

Dakika 15: Chadli'nin ortasında kaleci Altay topu çeldi. Devamında İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutu auta çıktı.

Dakika 25: Başakşehir Rafael ile sağ kanattan geldi. Novak'a çarpan top kornere çıktı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı korneri kaleci Altay uzaklaştırdı. Altay'ın uzaklaştırdığı topu İrfan Can Kahveci tamamladı ancak az farkla auta çıktı.

Dakika 45: Fenerbahçe, Nazım'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Fenerbahçe ilk yarıda skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan ortası kaleci Volkan'dan sekti Nazım Sangare topu tamamladı ve ağlara gönderdi.

Dakika 45+4: Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından sert şutu kaleci Altay'dan sekti topu Crivelli tamamladı ancak top Altay'a çarpıp üst direkten dışarı çıktı.

Dakika 60: Fenerbahçe, Tisserand'ın golüyle 2-1 öne geçti. Kullanılan korner sonrası içeri yapılan ortaya Tisserand önce kafayla daha sonra ayakla vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 70: Başakşehir'de Rafael, iki sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Pozisyona sinirlenen teknik direktör Okan Buruk da kırmızı kart gördü.

Dakika 73: Başakşehir'de İrfan Can itirazları sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Turuncu lacivertliler, 9 kişi kaldı.

Dakika 85: Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun golüyle skoru 3-1 yaptı. Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sol çaprazdan ceza sahası içinden şutunu gönderdi ve topu filelerle buluşturdu.

Dakika 89: Fenerbahçe dördüncü golü de buldu! Mert Hakan Yandaş, ceza sahası içinden sol ayakla sert vuruşuyla skoru 4-1'e getirdi,

Dakika 90+5: Mücadele Fenerbahçe'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Başakşehir'i geriden gelerek 4-1 yendi
Haber Yorumları (2)
TFF: Artık ağlamassın heralde başkan.
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VATANDAŞ: Takım diye bunlar bir de Avrupa''ya gidiyor. Oynatamayan o yabancılara verilen paralara yazık. Gitsinler halı sahan oyuncu toplasınlar, bir simidine daha iyi oynarlar. Okan da bıraksın artık, teknik direktörlük kim, o kim.
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