Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Fenerbahçe, ligde haftalar sonra takıldı. Sarı lacivertliler, konuk olduğu Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada iki takım da 1'er puanla ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk golü 17. dakikada Sivassporlu Mustapha Yatabare'den geldi. Sarı lavicertliler, Sivasspor'un golüne 45. dakikada Enner Valencia'nın penaltı golüyle cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 39 puanla haftayı tamamladı. Kırmızı beyazlılar ise puanını 24'e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Tisserand'ın hatası sonucu ceza sahasında topla buluşan Yatabare'ye kaleci Altay gole izin vermedi. Uzun gönderilen topa Yatabare hareketlendi, Tisserand'ın sektirdiği top önünde kaldı vuruşunda Altay topu kornere çeldi.

Dakika 18: Sivasspor, Yatabare'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanattan kullanılan kornerde savunmanın uzaklaştırdığı topa Gradel ceza alanı dışından vurdu, Yatabare altıpas üzerinde topuğuyla topu köşeye gönderdi.

Dakika 31: Fenerbahçe ceza alanına gönderilen topu Hakan gerideki Fajr'a bıraktı onun vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

Dakika 35: Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Valencia ceza alanına hareketlenen Pelkas'ı düşündü ancak top hızlı auta gitti.

Dakika 38: Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Thiam soldan ceza alanına giren Samatta'yı gördü, onun çaprazdan vuruşunda kaleci Samassa gole izin vermedi.

Dakika 45: Fenerbahçe, Valencia'nın penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 45+3: Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 52: Pelkas'ın pasında Valencia ceza alanında topla buluştu, Caner son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

Dakika 66: Sosa, savunma arkasına sarkan Valencia'ya uzun bir pas gönderdi ancak kontrolü iyi değil top auta gitti.

Dakika 80: Robin Yalçın'ın sert şutunda Altay'dan dönen topu önünde bulan Gradel müsait pozisyonda vuruşunda topu auta gönderdi.

Dakika 82: Nazım'ın kaptırdığı topta rakip savunmayı 3'e 1 yakalayan Sivasspor'da Kayode gitmek isterken Gustavo kayarak araya girip tehlikeyi önledi.

Dakika 83: Sol kanattan Sosa ceza alanına güzel ortaladı, arka direkte Samatta vurdu ancak şutu kötü top auta gitti.

Dakika 90: Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.