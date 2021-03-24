Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif
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Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif

24.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:01

Son dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin ardından yaptığı açıklamada kadroda olmayan 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Bugün kulüpten yapılan yeni açıklamada 3 futbolcunun daha koronaya yakalandığı belirtilirken, takımdaki toplam vaka sayısı 4'e yükseldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, maçın hemen ardından kulüpten bir açıklama geldi.

3 FUTBOLCU DAHA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yapılan açıklamada Beşiktaş maçının kadrosunda yer almayan 1 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Yaşanan gelişmenin ardından takıma test yapılırken, 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.

Koronavirüse yakalanan futbolcuların ismi ise açıklanmadı.

Son Dakika: Fenerbahçe'de korona vakaları yükseliyor! 4 futbolcunun testi pozitif
Haber Yorumları (3)
MUSA: ZATEN Bİ HALTA YARAMIYORLAR, GENÇLERLE ÇIKLAIM BARI, ÖMER FARUĞUDA YEDİLER GENÇ YETENEĞİ
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TARAFTAR: Şampiyonluk gitti sebep Corona . Yersen!
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ZZZ: DEMİYORLAR BİZ BEŞİKTAŞ MAÇINDA KORONALI FUTBOLCULARLA OYNADIK.
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