Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son dakika: Amerika Merkez Bankası Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 ile yüzde 0.25 aralığında sabit tuttu.

Fed, Temmuz ayı politika toplantısında federal fonlama faizinde değişikliğinde gitmedi. Buna göre Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), koronavirüs pandemisinin etkilerini hafifletmek için gösterge faizi 15 Mart'tan bu yana bulunduğu yüzde 0 ila yüzde 0.25 hedef bandında tutma kararı aldı. Kararın oy birliğiyle alındığı belirtildi.

REPO VE SWAP HATLARI 31 MART'A KADAR UZATILDI

ABD ekonomisinin gidişatının virüse bağlı olduğunu belirten Fed, ekonominin iyileştiğine emin olana dek faizlerin çok düşük seviyede tutulacağını belirtti. Repo ve swap hatlarının da 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Fed'in oy birliğiyle aldığı karar sonrasında ABD 10 yıllık tahvilleri 0.58 seviyesinde kalırken borsalar pozitif seyretti. Dolar endeksi ise deper kaybını sürdürdü ve 93.5 altına inerek 93.3 seviyesine geldi. Dolar/TL cephesinde ise anlamlı bir değişim olmadı ve kur 6.98 seviyesinde.