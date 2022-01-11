Son Dakika: Fatih Terim'den olay veda: Yarı yolda bırakıldım - Haberler Spor
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Son Dakika: Fatih Terim'den olay veda: Yarı yolda bırakıldım

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Son dakika: Florya'ya oyuncularıyla vedalaşmaya giden Fatih Terim, öğrencilerine içini döktü. Terim futbolcularına, "Ben proje için her şeyi riske ettim. Yarı yolda bırakıldım. Hakkınızı helal edin" dedi.

Galatasaray'la dün yolların ayrıldığı açıklanan tecrübeli teknik adam, saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

Son Dakika: Fatih Terim'den olay veda: Yarı yolda bırakıldım

Fatih Terim, sabahın erken saatlerinde kendisini desteklemek için tesisin önüne gelen taraftarları selamladı. Terim, taraftarlardan helallik istedi.

Son Dakika: Fatih Terim'den olay veda: Yarı yolda bırakıldım

Ardından Fatih Terim futbolcularıyla vedalaşmak için içeri girdi. Terim, duygu dolu ve çok 'açık' mesajlarla futbolcularıyla helalleşti.

Fanatik'in haberine göre Fatih Terim oyuncularına, "Ben bir proje için her şeyi riske ettim. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin" açıklamasını yaptı.

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Yorumlar (4)
UğuR DURAN:hocam kusura bakma. yönetim sana başka bir pozisyonda kulüpte kalmanı söylemiş. sen düşünmemişsin bile. Ne düşünüyordun? kulübün anahtarını mı vereceklerdi. 11 maçta 10 puan alıyorsun, 20 haftada -1 averaj almışsın, hadi devam mı diyeceklerdi. yok hocam sen nasıl adaleti seviyorsun herkes seviyor. başkası olsa 4 maç önce bileti kesilmişti. Cevap Yaz 7 26 Yayından Kaldır
burakk:Artık konuşacak tabii. Hiç beklemiyordu bunu. Her şey kontrolünde zannediyordu sanırım. Ne projesi yav hala proje diyor. Cevap Yaz 7 37 Yayından Kaldır
Orhan Demiral:Hocam git hayatını yaşa. Neye ihtiyacın var ki.Zirvede bırak işte. Bu ne hırs Allahım .100 nesline yetecek maddi manevi varliktasin Cevap Yaz 9 50 Yayından Kaldır
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