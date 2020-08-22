HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika... Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz"

Son dakika haberlerine göre Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarında bazı isimleri belirleyip görüştüklerini belirterek, "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz.

22.08.2020 13:20 | Son Güncelleme: 22.08.2020 13:28

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarında bazı isimleri belirleyip görüştüklerini belirterek, "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz." dedi.

Mehmet Özdilek, Yakutiye ilçesindeki kulüp tesislerinde takımın yeni sezon öncesi kamp çalışmaları esnasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Mavi-beyazlı ekibin yoğun tempoda hazırlık yaptığını anlatan Özdilek, "Mevcut içinde tutmak istediğimiz oyuncularımız vardı. Bunların birçoğunu tutarak yolumuza devam ettik. Bunların dışına çıkan bir Sehic oldu. Onu da tutmak isterdik ama heyecan için kendine yeni bir yol haritası çizdiği için böyle bir ayrılık oldu. Ona da teşekkür ediyorum çünkü Erzurumspor ile Sehic'in birlikteliği uzun oldu. Bulunduğu süreçte çok doğru hizmetlerde bulundu. Ömer Şişmanoğlu ile de devam etmek isterdik ancak kendisi hizmetini çok fazla devam ettirmek istemedi kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özdilek, eksik bölgelerdeki sıkıntıları gidermek için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayarak, mevcut kadroda kontratı biten birkaç futbolcu ile anlaştıklarını anımsattı.

Süper Lig'de kendini kanıtlamış oyuncuları almak istediklerini ifade eden Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Jugurtha Hamroun, Gabriel Obertan ve Emrah Başsan'ın kontratlarını yeniledik. Özellikle eksik bölgeleri tamamlamak için yoğun bir çaba içine girdik. Geçen seneden izlediğimiz, bu ligde oynayarak performansıyla herkesin takdirini kazanmış oyuncular vardı. Aslında şampiyonluk yolunda giderken bu belirlemeleri çok önceden yapmıştık. Bu sene lig 21 takımlı olacak, dolayısıyla bu takımların planlamasına sekte vurdu diye düşünüyorum. Bu dönemdeki transferlere bakıldığı zaman hep yurt içi transfer değişimleri oldu. Dışarıya açılmadan bu süreci böyle yürütüyoruz."

"Yeni transferler takıma nefes aldırdı"

Özdilek, takımda birçok mevkiye ihtiyacın olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Birçok mevkiye ihtiyacımız var. Arturo Mina iki yıldır bu ligde oynayan kariyeri olan iyi bir savunma oyuncusu, onu aldık. Alanyaspor'da Kaan Kanak'ı aldık sağ bekte alternatifimiz varken solda yoktu. Mücahit'in kiralık olmasından dolayı geri dönüşü biraz süreç aldı. O bölgede iki Türk oyuncuyla oynamanın daha pratik olacağını düşünüyorum. Mitchell Donald'ı da ofansif anlamdaki etkinliğinden ve gücünden yararlanmak ve gücümüzü güç katacağına inandığımız için aldık. Yine Litvanya Milli Takımı'nın önemli kanat oyuncularından Arvydas Novikovas'ı aldık, o da kapasitesi yüksek bir oyuncu. Bunların takıma katılması bize en azından nefes aldırdı."

"Bize katkı sağlayacak oyuncuları takıma katıyoruz"

Özdilek, taraftarların transfer noktasında sabırlı olması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"İsimleri belirledik, görüşme halindeyiz. Sanıyorum birkaç gün içinde diğer oyuncular bünyemize katılacak. Yolumuza daha güvenli şekilde devam edeceğiz. Aslında en büyük sabırsızlığı ben yaşıyorum çünkü bunun antrenman süreci var. Her katılan oyuncunun zihinsel olarak adapte olsa bile fiziksel olarak adapte olması için dört beş haftaya ihtiyacı var."

Takımdaki mevcut oyuncu ile gelecek futbolcuların uyumunun çok önemli olduğunu vurgulayan Özdilek, bu şekilde bütün futbolcuların Erzurumspor'a katkı sunabileceğini kaydetti.

"Ön protokol yaptığımız birkaç oyuncu daha var"

Özdilek, "Ön protokol yaptığımız birkaç oyuncu daha var ama netleşmesi için zaman geçmesi gerekiyor. Bir stoper, iki santrafor ve bir orta saha oyuncusu ile görüşmelerimiz devam ediyoruz. İyi takım olmak için birlikte çalışmak çok önemli. Geçen seneden kalan oyunculara bu anlayışı ve birlikteliği çok net anlatabiliyoruz. Her katılan oyuncuya bunu tekrar baştan anlatmak ve onlarla çalışmayı daha aktif hale getirmek için haksızlık etmemek lazım. Birlikte oynayacağı oyuncuyu her yönüyle tanıması gerekiyor. Bu bir zaman." değerlendirmesinde bulundu.

"Takımlar mevcut kadroyu korumayı başarı gibi görünüyor"

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu 21 takımla gerçekleştireceğini anımsatan Özdilek, bu durumun takımlarda geniş kadro kurmasına neden olduğunu anlattı.

Mehmet Özdilek, şunları kaydetti:

"Yoğunluktan çok planlamayı yaparken oyuncu havuzunu iyi irdelemek lazım. Bir iki takım haricinde bütün takımlar mevcut kadroyu korumayı başarı gibi görünüyor çünkü havuzda da çok fazla oyuncu yok. Fikstür gelecek hafta çekilecek gibi görünüyor ama yapılacak planlama haftaların nasıl gideceği konusunda bizi biraz daha aydınlatacak. Söylemler ilk yarı 16, ikinci yarı ise 24 hafta şeklinde. 40 hafta çok uzun. Kadro derinliği çok önemli, çünkü sakatlığı, formsuzluğu ve ceza durumu var. Hava ve saha şartları değişikliğini göz önünde tutarsak mevcut kadroyu geniş ve güçlü yapmak çok önemli. Biz de 28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz. Onun için aldığımız oyuncuların katkıları, hem bu ligi bilmeleri hem de tecrübe istikrarları çok önemli. Aldığımız oyuncular katkı sağlayacak, bundan hiçbir şüphem yok."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika... Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: '28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz'

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı 3. Sayfa
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti Yaşam
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor Ekonomi
Zonguldak'ta yaşayan emekli, 1968 model 'Anadol' marka aracına gözü gibi bakıyor
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
Bayern Münih'li Lewandowski, 2 gol daha atarsa Ronaldo'nun rekoruna ortak olacak
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Dün gece kampa giden gencin cansız bedeni sabah saatlerinde kayalıklarda bulundu
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Japonlar şeffaf tuvaletin fotoğrafını çekmek için parka akın etti
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Trabzonspor, G.Saray ve F.Bahçe'nin yaptığı transferlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Koronaya rağmen yatlarda dip dibe eğlenip utanmadan sosyal medyada paylaştılar
Koronaya rağmen yatlarda dip dibe eğlenip utanmadan sosyal medyada paylaştılar
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek
Jose Sosa, Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun 5 numaralı formasını giyecek
ABD'de 2 yaşındaki çocuğa maske takmayan aile uçaktan atıldı
ABD'de 2 yaşındaki çocuğa maske takmayan aile uçaktan atıldı
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Ozan Güven Onur Saylak
Spor Jose Sosa Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika... Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek: "28 kişilik kadroyu düzgün kurmak istiyoruz" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 13:28:15. #1.14#
title