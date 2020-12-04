Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu
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Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu

04.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:54
Merkez Bankası: Enflasyonun yükselmesinde gıda ve temel mal grubu etkili oldu

Merkez Bankası, tarafından açıklanan aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olduğu belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu paylaştı.

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Tüketici fiyatları Kasım ayında yüzde 2,30 oranında artmış, yıllık enflasyon 2,14 puan yükselerek yüzde 14,03 olmuştur. Enflasyondaki yükselişin temel sürükleyicisi gıda ve temel mal grupları olmuştur. Hizmet ve enerji grupları yıllık enflasyonlarındaki artış ise daha sınırlı kalmıştır.

YÜKSELİŞTE DÖVİZ VE TARIMSAL EMTİ FİYATLARI DA ETKİLİ OLDU

Gıda enflasyonundaki yükselişte birikimli döviz kuru etkileri, temel girdi niteliğindeki tarımsal emtia fiyatlarının seyri ve mevsim geçişine bağlı arz yönlü unsurlar rol oynamıştır. Temel mal enflasyonundaki artışta, başta otomobil olmak üzere, dayanıklı tüketim malları öne çıkarken, bu gelişmede güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkilerine bağlı talep yönlü unsurlar ve Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli yansımaları gözlenmiştir. Bu görünüm altında, B ve C göstergelerinin yıllık enflasyonu ve eğilimleri yükselmiştir"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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