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Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika: TÜİK temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre temmuzda enflasyon %0,58 artarken yıllık bazda %11,76'ya yükseldi.

04.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:16

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %5,81 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,04 ile eğlence ve kültür, %7,78 ile ev eşyası ve %8,81 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %21,90 ile çeşitli mal ve hizmetler, %21,78 ile alkollü içecekler ve tütün ve %14,17 ile sağlık oldu.

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %3,48 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında azalış gösteren diğer ana grup ise %1,28 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,44 ile ulaştırma, %2,39 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %2,38 ile ev eşyası oldu.

Temmuz 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 111 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 54 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 253 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %10,49, AYLIK %0,71 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,71, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,47, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,49 ve on iki aylık ortalamalara göre %10,88 artış gerçekleşti.

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Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

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Haber Yorumları (3)
METİN: Hınç olmazsa bunu yapmayın insanları kandırmayın devlet babadır çıkmasını kandırmaz
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PLATON: Neyse gundemde ne var ona bakalim. Bu haber kimseyi ilgilendirmiyor.
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BUMERANG: ya bırakın bu yalanlari millet açliktan bunalima girmiş. bir bir intihar ediyorlar sizin paylaştığınız özgür olmayan kurumlara istediğiniz gibi rakamlari belirtiyorsunuz
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