Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerviyle ilgili tüm detayları TRT Haber canlı yayınında anlattı. Bakan Dönmez keşfedilen 320 milyar metreküp doğal gazın ekonomik değerinin 65 milyar dolar olduğunu söyledi.

Fatih sondaj gemisinin çalışmaları ve bundan sonraki süreçte yaşanacak gelişmelerle ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TRT Haber canlı yayınında merak edilenleri cevapladı.

Bakan Dönmez'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. Yerin röntgenini çekiyoruz. Sonra da uzmanlarımız burada değerlendirme yapıyorlar. Potansiyel bölgeler belirlendikten sonra da arkadaşlarımız buraya sondaj yapılması tavsiyesinde bulundu.

"1400 METREDE 2 ADET GAZ AKIŞI GELDİ"

2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı. Teknik ekip bunları test etti. Basınç okumaları yapıldı. Ve biz bölgede gaz olduğu kararına vardık.

Hasretle beklediğimiz konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledik. Bugünde müjdeli haberi Cumhurbaşkanımızın ağzından duyduk. 2004'ten beri Karadeniz'de yabancı şirketlerle birlikte 6 tane derin deniz sondajı yaptık.

GAZIN DEĞERİ 65 MİLYAR DOLAR

Potansiyeli en yüksek bölgede ilk sondajımızı yaptık. Farklı alanlarda da sismik çalışmalarımızı yapacağız. Bize yakın sahalarda keşifler oldu ama miktar düşüktü. Hedefimiz açıklanan rakamın yukarı yönlü revizesi. Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar. Gaz ve petrol fiyatlarını bilmeden geleceğe dönük bir tahmin zor olacaktır. Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar. Vatandaşların kullanacağı doğalgaz, ithal ettiğimiz gaza göre daha ekonomik olacak. Bundan sonraki işlerimiz, sondaj ve sismik faaliyetlerimizi kendi imkanlarımızla yapacağız.

"İŞLETME TÜRKİYE PETROLLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK"

Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz. 81 ilimizde doğalgaz kullanıyoruz. Dünyada bu şekilde şebeke genişleten başka bir ülke yok. Birçok malzemeyi yerli sanayi üzerinden yürütüyoruz. Doğalgaz ve petrole 40 milyar dolar seviyesinde ücret ödüyoruz. Bunları azaltacağız ve cari açıkta pozitif katkı sağlayacağız.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ SON DURUM

2012 yılında kıta sahanlığımızı Birleşmiş Milletler'e bildirdik. Kıta sahanlığı ne demek; ana karada yer alan ülkenin deniz altında yer alan uzantısıdır. Bunu sınırlandıracak şey nedir karşı kıyıdaki ülke.

Kendi kıta sahanlığımızın dışında KKTC'den aldığımız ruhsat sahalarımız var. Onlarla yaptığımız anlaşma gereği, Türkiye Petrolleri bu alanlarda petrol araması yapabilir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ise, kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan etti. GKRY'de ruhsat alanlarında hem Türkiye ile hem de KKTC ile zaman zaman çatışıyor. Orantısız olarak, yerleşik ülkeymiş gibi davranarak uluslararası hukuka aykırı olarak davranıyorlar.

Biz Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz. Yunanistan da kendi kendine bir deniz yetki alanı belirleyerek çalışma yürütmek istiyor. Meis Adası bize 2 km mesafede, Yunanistan ana karasına ise 580 kilometre mesafede. Fransa bu süreçte başından sonuna kadar Yunanistan'ın yanında yer alıyor.