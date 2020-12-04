Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
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Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

04.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:40
Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları

Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,64 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,64 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF0,0198802,47
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF0,0487311,64
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF0,0501821,64
NN Hay. Em. Altın EYF0,0302591,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF0,0485241,64
Allianz Hayat Em. Altın EYF0,0474601,63
Garanti Em. Hay. Altın EYF0,0537991,61
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF0,0459991,60
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF0,0483691,60
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF0,0498021,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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