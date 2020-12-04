Son Dakika | En fazla kazandıran BES fonları
04.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:40
Son dakika haberlerine göre Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,64 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,64 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF
|0,019880
|2,47
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048731
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050182
|1,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030259
|1,64
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,048524
|1,64
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,047460
|1,63
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053799
|1,61
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,045999
|1,60
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,048369
|1,60
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,049802
|1,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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